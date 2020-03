Sin agua en medio de la cuarentena, el drama de los habitantes de Chía

Carro tanques

El agua, en el cuarto día de cuarentena, llegó a Chía a través de carro tanques de diez mil y 30 mil litros, que en los barrios buscan surtir a los habitantes.

A pesar de las medidas de emergencia nacional, el municipio se ha visto inusualmente ocupado por personas en las calles que con baldes, ollas y cualquier otro recipiente en mano, buscan algo de agua para preparar alimentos pues la emergencia no les dio tiempo para surtirse.

Alejandro Mora es una de las personas que intenta organizar el suministro del agua para que todos puedan recibirla y dice que lo hace para que sea “equitativo, porque no podemos ver que una casa tenga dos ollas pequeñas y el vecino tenga dos recipientes verdaderamente grandes que no los van a utilizar todos pues esta agua es potable y es para preparar la comida y la idea es que pensemos en todos porque no va a alcanzar el agua”.

Las autoridades hecho de nuevo un llamado a la ciudadanía para que acaten las normas, no se aglomeren frente a sus casas y designen a una sola persona por familia para recibir el agua.

Se estima que serán varios viajes los que tendrán que hacer cada carro tanque, 14 en total, durante todo el día para surtir a la población.

Al terminar el primer Consejo de Gestión del Riesgo, se determinó que los vehículos se mantendrán de manera permanente en el municipio, así como la instalación de puntos fijos de abastecimiento y la entrega de bolsas y tarros de agua para quienes no han podido surtirse de ninguna forma.