Más de 24 horas completan sin agua centenares de personas de barrios como el Alfonso Lopéz, Comuneros, Sucre, Serranías, Monteblanco, Bellavista y Virrey, entre otros, en la localidad de Usme (sur de Bogotá). La razón: un daño según el acueducto en la planta de abastecimiento de El Dorado.

“No podemos hechos de comer ni bañarnos las manos ni nada; vivimos cinco abuelitos y no hemos podido hacer nada, tras de que no tenemos comida, tampoco agua. Qué situación tan injusta, por favor le pedimos a la Alcaldía nos solucione esto rápido”, dijo Alicia Ruiz.

Lea además: Medidas para evitar aglomeraciones en transporte público funcionaron: Claudia López

Por su parte Gloria Díaz añadió que “tenemos un poquito de agua nada más, para cocinar, para bañarnos pero eso no alcanza, salimos a comprar y no encontramos tampoco, estamos jodidos con todo respeto, no puede ser que nos tengan así”.