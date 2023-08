En la tarde de este 17 de agosto Colombia fue sacudida por varios sismos que alertaron a ciudadanos de las principales ciudades, pues desde hace varios años no se registraban temblores tan fuertes y prolongados como los de hoy.

Fue tanto el pánico que sintieron las personas, que una mujer venezolana identificada como María Liz Moreno Mosquera, de 26 años, tomó la decisión de salir por la ventana, provocando un fatal desenlace, en el barrio Madelena de Bogotá.

Según lo dio a conocer una mujer en su cuenta de Twitter, los hechos se registraron en el conjunto que reside actualmente y se mostró completamente afectada con el fallecimiento de la joven.

“Me tiene muy triste lo de mi vecina, me tiene en shock, me tiene con miedo, me tiene pensativa y achantada (...) No pudimos hacer nada”, dice la usuaria.