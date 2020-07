La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recorrió este jueves la localidad de Tunjuelito, una de las ocho zonas de la ciudad que inició su aislamiento estricto, ante el aumento de los casos de la COVID -19.

La funcionaria también visitó el Hospital del Tunal, uno de los centros médicos que ya tiene el 100% de ocupación de esas camas y aseguró que la red hospitalaria de la capital del país no está colapsada.

Sin embargo, señaló que la próxima semana se definirá si toda la ciudad entra en una nueva cuarentena general, "como empezamos el lunes con la cuarentena sectorizada. Vamos a hacer una reunión para ver cómo van los resultados, los hospitales están al tope, entiendo la solicitud de que estudiemos la cuarentena general, no es nuestra primera opción".

López agregó que "no hay colapso del sistema hospitalario de Bogotá. Se está atendiendo a todo el que necesita, no ha pasado que un paciente llegue y no lo podemos atender. Hay ocupación al 100% en unos y al 80% en otros, estamos rotando a los pacientes".

La alcaldesa de Bogotá destacó que "el martes tendremos un ligero indicio de si logramos quebrar la tendencia de crecimiento de la velocidad del virus. El objetivo es bajar la velocidad, el viernes que habrán pasado 10 días tendremos mejores evaluaciones y nuestra decisión es enfrentar este pico de una vez por todas, ya lo hemos aplazado cinco meses".

En ese sentido, manifestó que "crecen más las UCI que el personal, pero ya hemos hecho todo lo humanamente posible. Tengamos serenidad y mucho cuidado, no podemos evadir este pico".

El último reporte de las autoridades de salud de la ciudad, indica que hay una ocupación actual del 89.8% en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), es decir que a la fecha en los hospitales públicos y privados hay 161 casos confirmados de la COVID-19 y 1.003 personas sospechosas de tener el virus en esas camas.