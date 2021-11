SITP provisional: nostalgia e incertidumbre de los conductores al desmonte de una época

Por estos días, entre los paraderos ya casi vacíos -que años antes tenían hasta cincuenta busetas- y las escasas cafeterías que hay a sus alrededores, apareció Terreros, de sesenta años, quien lleva conduciendo hace veintiocho y pese a que dentro de poco deberá dejar de transitar por los estresantes trancones de la capital, afirma que planea seguir al volante.

-¿Qué piensa hacer cuando esto se acabe?

-Me muero por recoger pasajeros. A mis años no tengo ningún título, a mí ya no me van a ocupar para trabajar en una empresa y si me ocupan, me pagan un mínimo que no me sirve para nada, pero me toca seguir trabajando (...) Yo me rebusco más que un gallo tuerto. Ahorita tengo pensado comprarme una tierra en Boyacá y manejar allá. Aspiro a vivir sesenta años más.

-¿Y qué hay de sus compañeros?, ¿les dieron la opción de reubicarlos?

Más de uno está trabajando en el SITP, pero ninguna de las empresas le dio la opción al conductor de decir ‘esto se va a acabar, yo los voy a ubicar o recomendarlos en la operadora’.

Al final del recorrido, Terreros concluyó optimista que “de algo hay que vivir”.

Ya cuando empezaba la noche, en el camino de vuelta encontré a González, también con un amplio recorrido en el transporte y quien me abrió un espacio en el puesto de adelante.. De sus cuarenta años, veinte los había dedicado a la conducción.

Era el último viaje que hacía en el servicio público y diferente a Terreros, expresó que ya había sido suficiente trabajo al mando de un vehículo.