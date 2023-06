Sitp y Transmilenio tiene recursos para funcionar hasta octubre

Durante el foro 'Cómo financiar el transporte público en Bogotá y no morir en el intento', realizado por Bogotá Cómo Vamos, se conocieron las cifras del déficit presupuestal que presenta el sistema integrado de transporte público de la capital (SITP), que incluye a los buses azules zonales y las troncales de Transmilenio.

A la fecha, la capital cuenta con un presupuesto que permitiría el funcionamiento del sistema de transporte hasta el mes de octubre, por lo que se encuentra en un déficit de aproximadamente 580.000 millones para garantizar la operación hasta diciembre de este año.

En el Presupuesto Nacional se aprobaron 300.000 millones de pesos para financiar la operación de todos los sistemas del país. No obstante, se indicó que si todos los recursos se destinarán a Bogotá, incluso sería insuficiente.

"Estamos hablando que del cien por ciento de la operación del sistema, solamente tenemos garantizado aproximadamente o, digamos que tenemos el 45% garantizado, y el otro 55%, tenemos que ir a buscar financiación para cubrir lo que se llama el fondo de esta realización tarifaria", comentó Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

El recaudo de los pasajes del transporte público solo alcanza a cubrir el 45% de los costos del sistema. El Fondo de estabilización tarifaria (FET) actualmente debe asumir el 55% restante.

"El problema que tenemos hoy, es que esto será un tema del próximo año y del siguiente año, si no encontramos fuentes de financiación sostenibles que no nos pongan este debate. Entonces, eso es lo que estamos teniendo hoy", señaló Mariño.

Lea además: Camión se quedó sin frenos y arrolló a ocho niños en Bogotá

En cuanto a satisfacción en el transporte público, Transmilenio es el servicio por el cual se movilizan mayormente los bogotanos. El 46% de los usuarios del sistema se siente insatisfecho con el servicio, algo que ha aumentado el número de colados en las troncales.

El 13% de los bogotanos se siente insatisfecho con el uso de los carros, el 12% con las motociclistas y el 5%, con las bicicletas.

"Está alrededor del cuarenta por ciento, es decir, que de diez pasajeros, cuatro no se encuentran satisfechos con su transporte público. Si nos vamos con las satisfacciones, por ejemplo, de la moto, de la bicicleta o del automóvil, digamos que su insatisfacción no supera el quince por ciento", afirmó el directivo.

Cultura

La falta de cultura de los ciudadanos es uno de los factores con mayor relevancia en el uso del sistema. Los colados terminan siendo, en gran medida, los culpables del déficit que presenta el sistema anualmente.

"De ese faltante o esa brecha que tenemos para cubrir para tener la sostenibilidad del sistema garantizada, buena parte de eso corresponde a los colados o a las personas que no hacen la validación. Ha habido diferentes estudios por parte, por ejemplo, de Probogotá Región, la misma Secretaría de Movilidad tiene unas aproximaciones, (...) ese dato no es fácil de conseguir, porque no se puede monitorear absolutamente todas las estaciones, pero un estimado nos dice que buena parte de esos 580.000 millones de pesos se pagarían si la gente hiciera sus validaciones, pues podría ayudar cubrirse", finalizó

Más noticias: Tome nota y evite trancones: se reportan manifestaciones en varios lugares de Bogotá

Estos espacios de Bogotá Cómo Vamos, buscan alternativas para hacerle frente a la crisis y ayudar a mejorar el sistema de movilidad de los bogotanos a través de estrategias sólidas y con efecto a corto plazo.