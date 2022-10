Soacha NO será la capital de Cundinamarca: Congreso tumbó la propuesta

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundieron el proyecto de ley que buscaba que el municipio de Soacha se convirtiera en la capital del Departamento de Cundinamarca para que Bogotá dejara de serlo.

La iniciativa fue promulgada por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga argumentando que la ciudad tenía una población de más de 808.000 personas y por su ubicación geográfica que conecta con Bogotá y es la salida a los municipios del sur de Cundinamarca.

Pero los congresistas indicaron que este proceso no se podía realizar principalmente porque como manifestó Carolina Arbeláez del Cambio Radical, “esta propuesta no contaba con la concertación, ya que deben ser los cundinamarqueses quienes decidan sobre estos asuntos, si quieren o no quieren que Bogotá siga siendo la capital de Cundinamarca o prefieren que sea otro municipio”.

Otro de los temas que preocupa al legislativo es el impacto fiscal que puede tener Cundinamarca y Bogotá si se aprobaba la respuesta. Los partidos que se opusieron fueron Alianza Verde, Cambio Radical y Liberal.

Adicional, se recuerda que, en días pasados, este tema creó una confrontación entre el Claudia López y Juan Carlos Saldarriaga donde la alcaldesa no avaló dicha decisión. Igual hizo en su momento, el alcalde de Soacha cuando dijo que el municipio no entraría en la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

Es importante recordar que, actualmente la capital de Cundinamarca es Bogotá y por ello, en la ciudad se ubican estancias gubernamentales o estatales como los son la Gobernación de Cundinamarca y el Tribunas Superior de Cundinamarca en el (CAN).

Además, uno de los detalles que indica Saldarriaga que se debe tener en cuenta para este proyecto es que, "Soacha se retiró de Fedemunicipios para ser parte de Asocapitales. Somos la sexta ciudad del país en población, y la más grande y central del departamento. Lo que estamos buscando es que Cundinamarca tenga su capital, y este es un acto legislativo que busca modificar el establecimiento de Bogotá como capital de Colombia y de Cundinamarca. Ya se recogieron las firmas de una gran parte de los alcaldes de ciudades capitales y próximamente se empezará con la firma de respaldo de los parlamentarios para lograr que esto tenga un tránsito exitoso por el Congreso”.

Aunque otros sectores de la sociedad indican que, si bien Soacha es una ciudad con mayor proyección de crecimiento en Colombia, el problema demográfico que atraviesa hoy día por la cantidad de población víctima del conflicto armado y migrantes es alta por lo que no se ha podido atender la demanda en hospitales, colegios y vías para un mejor progreso y es primordial fijar los ojos en este tema primario.

En conclusión, la decisión de que Soacha sea capital de Cundinamarca debe ser avalada por el Congreso de la República, pero como ellos indicaron debe ser una decisión de la mayoría de cundinamarqueses y se debe estudiar desde las complejidades que esto tiene a nivel social, económico y político.