El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con el Ejército, la Policía y la Fiscalía, para analizar la alerta sobre una supuesta guerra entre las bandas que delinquen en la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, la alerta temprana no es algo cercano sino estructural y se deriva de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad dentro de la ciudad en los últimos cuatro años, especialmente un análisis de los últimos ocho meses por parte de la Defensoría del Pueblo.

“Definimos varios aspectos: el primero, es toda la disposición para analizar los elementos que se incorporan en esta alerta. También, la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto; y finalmente el desarrollo de una estrategia de seguridad y prevención", dijo Galán.

El alcalde agregó que "la alerta es principalmente preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría y que puede llevar a situaciones que eventualmente podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, si no trabajamos en conjunto y si no nos articulamos”.

El alcalde de Bogotá destacó que que se han venido reduciendo los homicidios en comparación con 2023. Explicó que la alerta se convierte en un elemento preventivo para tomar decisiones en materia de seguridad.

“En conjunto con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, se viene trabajando efectivamente en el esclarecimiento de hechos delictivos en la ciudad. Bogotá tiene absoluta disposición para analizar y entender a fondo los elementos que componen la alerta. ”, sostuvo.

El alcalde Carlos Fernando Galán concluyó que la alerta de la Defensoría será analizada en el Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (Ciprat), donde se revisará el contexto actual de seguridad de Bogotá para establecer un plan de acción.