Sorprenden a Harry Styles en plena panadería de Bogotá

Harry Styles paralizó a Bogotá el pasado 27 de noviembre al presentarse en concierto en el Coliseo Live, después de 8 años el artista volvió a pisar suelo colombiano, pues ya se había presentado con su antigua agrupación One Direction.

A pesar de los problemas de movilidad que se presentó por su presentación, igualmente la presencia del británico para muchos fue uno de los eventos más importantes en la capital.

Según revelaron el empresario Julio Correal, su sobrina Natalia y una amiga, Harry Styles estuvo en una panadería de Bogotá, en donde aprovechó para pedirle algunos consejos a sus fans.

El empresario aseguró que las jóvenes estaban en un local de la panadería Mistral y de momento el intérprete de 'As It Was' entró al lugar , el cantante las saludó y hasta les pidió consejos para su show, ellas le recomendaron música del Joe Arroyo y le dieron a probar aguardiente.

La historia y oportunidad que tuvieron Natalia y su amiga Isabella causó gran conmoción entre los internautas, pues el equipo del cantante suele ser muy reservado e incluso pocas veces le permiten que se tome fotos con sus fans.

Sin embargo, a través de redes sociales tildaron a las jóvenes de mentir en su historia y especularon que en realidad no habían visto al ex One Direction. No obstante, la panadería publicó el video de seguridad en el que aparentemente se ve al británico en el local.