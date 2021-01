Se tendrán las mismas reglas que funcionaron para la cuarentena por localidades de agosto de 2020. En ese sentido, solo podrá salir una persona por núcleo familiar a comprar productos de primera necesidad, así como servicios de farmacias. Solo se podrán hacer esas compras entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m., tal como funcionó el año pasado. Así las cosas, los habitantes de Suba, Engativá y Usaquén no podrán circular entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. Sin embargo, se podrá pedir alimentos a domicilio.

De igual forma, en las tres localidades no podrá operar el comercio que no sea esencial y habrá ley seca durante los fines de semana. Solo habrá autorización para que salga el personal de salud, así como prestadores de servicios esenciales.

Esta decisión se toma porque Usaquén, Suba y Engativá son las localidades con mayor aumento de contagios durante los últimos días.

De otro lado, la Alcaldía de Bogotá les recomienda a los viajeros un aislamiento voluntario de siete días cuando regresen a la ciudad.