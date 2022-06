Suba sin agua: así fue vivir tres días sin el suministro

Adiós a la cotidianidad

Dicha situación desató una crisis entre los miles de habitantes, muchos de los cuales no cuentan con tanques de reserva, y quienes se vieron afectados para realizar las labores básicas.

Además, debido a la falta de agua en los hogares, esta también empezó a escasear en los establecimientos comerciales.

Angie Jiménez, en cuyo hogar habitan seis personas, relató cómo pasó estos días de contingencia.

#AEstaHora abrimos hidrates💦para iniciar el proceso de restablecimiento del servicio de agua en la zona ubicada entre la Cra 118 a la Cra 104 y la Calle 132 a la Calle 145.



Barrios: Potrerito, Costa Azul, Tibabuyes, Villamaria, Las Flores, Albatros y Lombardía@AlcaldiaSuba11 pic.twitter.com/KpiQGXWjNy — Acueducto de Bogotá #SomosAgua💧 (@AcueductoBogota) June 24, 2022

"Fue muy complicado porque uno creía que el agua iba a llegar al otro día y previsto en las reservas no alcanzó. En los barrios no se conseguía agua y tuvimos que ir mucho más allá de Centro Suba y solo conseguimos una bolsa. No había cómo bañarse, cómo cocinar, muchas personas recolectaron agua lluvia y de un día sin el suministro, pasamos a tres”, comentó la mujer.

Pero la falta de agua también afectó a cientos de establecimientos comerciales y pequeños trabajadores, como el caso de José Cuervo, quien se dedica a la venta de tinto, aguapanela y aromática en la esquina de la Avenida Ciudad de Cali con calle 139, justo frente al lugar donde se registró el daño.

Él, según contó, tuvo que salir con sus ollas y baldes a abastecerse de agua en plena madrugada, por medio de los carrotanques que dispuso el Acueducto, especialmente porque su familia depende de las ganancias que obtiene cada noche con su pequeño negocio.

"Estos días repartieron agua en carrotanques hasta la 1:30 a.m., y yo como trabajo hasta tarde, logré traer bastantes tarros de la casa para almacenar agua y así pude salir a trabajar, yo traigo 30 termos de tinto todos los días y de eso vivimos. Pero el agua se usaba para lo más urgente: la comida, el baño y el trabajo”, indicó el trabajador informal.

#RCNMundo | Él es José Cuervo, se dedica a la venta de tinto y aguapanela en la avenida Cali con calle 139, lugar donde se registró el daño que dejó a miles de personas sin agua en Suba. Sacó ollas baldes para recolectar un poco y seguir trabajando para sostener a su familia. pic.twitter.com/2r8hli6F55 — Valesca Alvarado Ríos (@valescaalvarado) June 24, 2022

Aunque fueron 17 vehículos los que llegaron hasta la localidad de Suba para suministrar el agua, no todos los habitantes lograron abastecerse, por lo que se registraron protestas en los sectores de Vista Hermosa, Villa Cindy, Santa Cecilia, Lisboa y la avenida Suba con calle 114, las cuales solo generaron problemas en la movilidad.

Los afectados, quienes se vieron obligados a pedir la comida de otras localidades e incluso a asistir al colegio, trabajo y universidades sin bañarse, señalaron que es la primera vez que atraviesan por una crisis de este tipo.