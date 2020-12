El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, envió a la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, una solicitud formal en la cual le pide rectificar unas declaraciones sobre el corredor verde de la Carrera Séptima, en donde se lo menciona.

En la misiva, Peñalosa se refiere a lo dicho por López, en entrevista con el periodista Yesid Lancheros de la revista Semana, en donde afirmó que al exalcalde “le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diesel que es su juguete”.

Asimismo, el exfuncionario se refirió a lo que de forma seguida dijo la alcaldesa, asegurando que “los ciudadanos no están por el tranvía de uno ni por el negocio de los buses del otro”, desmintiendo lo declarado por López hace algunos días.

“En la actualidad no tengo y en el pasado tampoco he tenido -jamás- ninguna relación de negocios con ninguno de los operadores, contratistas o proveedores autorizados del sistema Transmilenio. Tampoco soy, ni he sido propietario, accionista o proveedor” de esas empresas, añadió Peñalosa.

“Advierto que sus afirmaciones carecen de todos, fáctico o jurídico; y, por consiguiente, constituyen una grave afrenta para mi honra y mi buen nombre, que he construido de forma impecable y sin tacha alguna a lo largo de muchos años de trabajo, varios de los cuáles me he dedicado al servicio público”, adujo.

En la entrevista, la alcaldesa López se refirió al corredor verde que va a realizar por la Carrera Séptima, asegurando que es distinta a la troncal de TransMilenio que tenía planeada realizar la anterior administración. Allí fue en donde emitió las declaraciones en contra de Peñalosa.

En la solicitud formal que envió el exalcalde a la actual mandataria le pidió que cesara los ataques en su contra argumentando que recurriría a la justicia de continuar las declaraciones sobre él.

Pidió además que rectificara lo dicho, en un plazo de cinco días, desde el pasado 10 de diciembre, fecha del documento.