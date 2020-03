Suspenden compra de predios para construir Metro de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá señaló que la empresa Metro de Bogotá suspendió hasta el próximo 13 de abril la compra de los predios para la Primera Línea, así como las actividades previstas en el plan de reasentamiento para las familias que están haciendo su traslado voluntario.

Esta medida, de acuerdo al Distrito, se toma en cumplimiento del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno con el fin de detener la propagación del coronavirus.

“Desde finales del año 2018 se ha estado trabajando en una gestión predial anticipada que incluye un cuidadoso proceso de reasentamiento y gestión social, cumpliendo las instrucciones de la banca multilateral, proceso que deberá reanundarse a partir del próximo 14 de abril”, señaló el Gerente del Metro, André Escobar.

Y agregó: “es importante cumplir con las recomendaciones del Gobierno y decirles a los dueños de los predios, que en un gran porcentaje son adultos mayores, que no se preocupen, que no tienen que salir durante el período de aislamiento a hacer ningún trámite y que la Empresa Metro congela todos los términos hasta mediados de abril; igual pasa con las familias que estaban haciendo su traslado voluntario, no tienen que salir de sus casas y retomaremos todos los procesos después del aislamiento".