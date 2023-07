Suspenden gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud de Bogotá ¿Por qué?

La Personería de Bogotá suspendió del cargo por seis meses a la Gerente de Sub-Red Integrada de Servicios de Salud- Centro Oriente ESE, Claudia Lucía Ardila Torres, por suscribir dos contratos de prestación de servicios en cuantía de $13.500.000 mensuales cada uno en el año 2020, excediendo los límites de la tabla de honorarios sin justificación.

De acuerdo con el ministerio público, la mujer fue hallada responsable de falta grave con culpa grave, tras desconocer los preceptos establecidos en resoluciones internas vigentes de la Sub-Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente a cargo.

La Personería explicó lo siguiente: "La funcionaria no justificó la especialidad, complejidad o detalle, así como tampoco especificó cuáles eran las calidades y características especiales de confianza y alta complejidad de los asuntos que se confiarían a los contratistas, conforme lo establece el art.4° de la Resolución interna 181 del 24 de marzo del 2020".

Según la Personería, se evidenció que la Gerente incumplió el manual de contratación de la entidad, por cuanto los contratistas no acreditaron la experiencia requerida y no se allegó la certificación del Área de Talento Humano que estableciera si la entidad contaba o no, con personal de planta que atendiera las funciones relacionadas con el objeto de los contratos.

"Considera la Personería que, en calidad de gerente, Ardila Torres, como ordenadora del gasto tenía a su cargo funciones del nivel directivo, así como capacidad decisoria, lo que la obligaba a actuar en defensa de los postulados de buena fe, honestidad, economía y moralidad administrativa", dijo.

El ministerio público concluyó que esta sanción se aplicará de inmediato mientras se realizan las demás investigaciones a Claudia Lucía Ardila Torres. Por el momento no se conoce la persona que remplazaría a la mujer en este cargo de una de las cuatro subredes en la capital del país.