Suspenden servicios de salud en centro de rehabilitación de Bogotá por presuntos maltratos

El centro de rehabilitación Juntos Construimos sueños; ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, está bajo 'la lupa' de las autoridades al trascender denuncias de presuntos maltratos.

RCN Radio conoció un oficio en el cual la Subdirección De Inspección Vigilancia Y Control De Servicios De Salud aplicó una medida de seguridad para suspender temporalmente los servicios sanitarios.

"Una comisión de esta subdirección efectuó visita al establecimiento en mención, con el objeto de verificar la existencia de lo denunciado en la queja mencionada, los hallazgos encontrados en la diligencia y los medios de prueba recopilados, permitieron identificar fallas en la prestación de servicios de salud allí identificados", se lee en un aparte del texto (fechado el 12 de abril).

La medida se tomó, luego que una mujer afirmara que su hijo, mientras estuvo interno en ese lugar (al cual llegó en agosto de 2023 y donde estuvo cerca de seis meses); fue víctima de humillaciones, tratos 'crueles', golpes y hasta supuestamente le obligaban a consumir alimentos en estado de descomposición. Este medio también conoció el relato del joven que estuvo en dicho sitio.

"Recibí muchas amenazas y que me iban a hacer de todo, me rompieron la cabeza, la espalda, me daban sumamente duro en las piernas, recibía muchos golpes en el pecho y demasiados gritos (...). Cualquier falla que uno tuviera era motivo de castigo", dijo.

RCN Radio conversó con Antonio Rivera, psicólogo de otra institución, la Casa de Bill, quien señaló que este tipo de conductas no deberían aplicarse en ningún sitio ni corresponden a lo que incluye un "tratamiento adecuado" para quien enfrenta alguna adicción.

En cuanto al proceso penal, la abogada a cargo del caso, Regina Angarita, señaló que está en curso la investigación y en trámite una tutela en la cual insta al respeto por derechos como la vida, dignidad humana y libertad personal. La jurista aseguró que se indaga una supuesta "compra de testigos" en la negativa de lo que habría ocurrido en ese centro.

RCN Radio intentó comunicarse nuevamente con Juntos Construimos Sueños para conocer su respuesta ante estos señalamientos; sin embargo, hasta la publicación de este artículo no ha sido posible.

El 14 de febrero la fundación tampoco se pronunció oficialmente, pero sí rechazaron los señalamientos, dijeron que comenzaron un proceso legal para 'desmentir' y apuntaron a "pruebas de que no es así (ningún tipo de maltrato)".