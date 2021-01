“Yo uso de tela porque en un principio dijeron que se podía y pues no había problema con eso. En ese momento no pude adquirir uno normal entonces por descarte encontré esté y lo cogí para no salir”, indicó un ciudadano en el norte de la ciudad.

“Creo que el de tela es más seguro, más cómodo, se puede lavar, se puede reutilizar, tratar con esos quirúrgicos es una tortura. También se usa por la economía, pero realmente va primero la salud que las finanzas”, añadió otra persona.