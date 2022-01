Cabe recordar que los taxistas que están inscritos en diferentes plataformas tecnológicas tendrán precios diferentes y un poco más elevados debido a los costos que deben pagar por utilizar las mismas.

El banderazo o arranque tendrá un costo de $ 3.000, mientras que el recargo hacia y desde el Aeropuerto o Puente Aéreo será de $5.400, mientras que el recargo nocturno desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y/o Dominical o Festivo (todo el día) costará $ 2.600, la carrera mínima para los taxis por plataforma quedará en $5,400.

Luego de dar a conocer estas cifras, son varias las personas que no están de acuerdo con el incremento en los costos al asegurar que el servicio que prestan los taxistas en la capital es bastante deficiente.

"No estoy de acuerdo en que le suban también a la tarifa de taxi, el servicio no siempre es bueno, a veces tiene uno que decirles por donde ir porque muchas veces no saben y lo peor de todo es que a veces alteran los taxímetros o simplemente sale uno a la calle y no hay taxistas que hagan la carrera donde uno quiere ir, siempre dicen que por allá no van", aseguró usuaria de taxi desde el Terminal del Salitre.

Los taxistas por su parte justificaron este incremento en sus tarifas, "nosotros los taxistas pagamos muchos impuestos, el SOAT subió y también la gasolina, todo sube y esos doscientos pesitos que le suben a la tarifa no logra tapar los gastos que debe uno pagar, no alcanza, pero pues toca porque no hay de otra, nosotros no tenemos un sueldo fijo", aseguró Rubén Verveles taxista de Bogotá.