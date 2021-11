Taxista quiso robar la maleta de un viajero en El Dorado y lo capturaron gracias al GPS de un PC

La víctima del robo confirmó que el GPS de su portátil delató al presunto taxista ladrón, por lo que se desplazó a Unilago, centro de comercio de tecnología en el norte de la ciudad, en donde se topó con el hombre que tenía su maleta y artículos listos para vender; estos, avaluados en más de 15 millones de pesos.

“Casi bajándome del carro en Unilago me encuentro al taxista con mi maleta a los hombros, me le voy encima al tiempo a quitarle la maleta y cuando me la quedo, empiezo a gritarle el abecedario incluyendo: ‘ladrón, rata, etc.,’ cosa que ha calentado a la gente de Unilago y se le han ido encima al tipo a darle golpes”, agregó.

Según la víctima, cerca del lugar había dos policías que proceden a capturar al ladrón. Asimismo, confirmó, a través de unas fotografías, que el conductor había envuelto sus pertenencias en papel aluminio queriendo con este evitar que fueran rastreadas.

Finalmente, en esta historia el amigo de lo ajeno no logró su cometido, pues Jaime Borrero demoró hasta casi la medianoche para poder poner la denuncia en la Fiscalía y, quien se aprovechaba de ofrecer el servicio de taxi para robar a turistas, por ahora, se encuentra detenido.