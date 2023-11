Taxistas anuncian "gran pitazón" en Bogotá por incumplimiento del gobierno Petro

Luego de que el pasado 25 de octubre el gremio de los taxistas se manifestara contra el gobierno con el fin de reclamar, lo que ellos llaman “incumplimientos” por parte de Gustavo Petro, se conoció que volverán de nuevo a las calles con el fin de buscar soluciones.

Según lo dieron a conocer los trabajadores, el próximo 22 de noviembre los taxistas pedirán al gobierno cumplimiento frente a las problemáticas denunciadas sobre: seguridad, fotomultas y, lo que ellos llaman, los “atropellos” de la autoridad.

Se espera que este miércoles, 8 de noviembre, el gremio se dé cita en la calle 85 con carrera 18 desde las 11 de la noche, donde se realizará una “gran pitazón” para luego reunirse y acordar las peticiones que presentarán al gobierno.

“Hoy se decidió para el día 22 de noviembre del 2023 un gran cese de actividades, un paro de taxistas en la capital de la república por las tres estafas que le vienen haciendo no solamente a los taxistas, sino a toda la ciudadanía. Tema combustibles, no más estafas, tema fotomultas, no más estafas y el tema de la ilegalidad, nos mamamos de la ilegalidad”, había señalado en días pasados Hugo Ospina, presidente de uno de los gremios de taxis.

“El Gremio de Taxistas, jamás se ha opuesto a la tecnología. La Constitución es muy clara frente a los servicios públicos y privados, el público es para satisfacer necesidades de los demás, el privado es para satisfacer necesidades propias”, añadió.