Taxistas anuncian nueva jornada de movilizaciones para el 22 de noviembre

Por medio de un video, el gremio de taxistas en cabeza de Hugo Ospina y Manuel Gil, anunciaron una nueva jornada de movilizaciones prevista para el próximo 22 de noviembre, porque según ellos continúan los abusos por parte del Gobierno ante sus contantes peticiones y no descansaran hasta encontrar soluciones.

“Hoy se decidió para el día 22 de noviembre del 2023 un gran cese de actividades, un paro de taxistas en la capital de la República por las tres estafas que le vienen haciendo no solamente a los taxistas, sino a toda la ciudadanía. Tema combustibles, no más estafas, tema fotomultas, no más estafas y el tema de la ilegalidad, nos mamamos de la ilegalidad”, señaló Hugo Ospina, presidente de uno de los gremios de taxis.

En este mismo sentido, Hugo Ospina por medio de su cuenta de X señaló que “el Gremio de Taxistas, jamás se ha opuesto a la tecnología. La Constitución, es muy clara frente a los servicios públicos y privados, el público es para satisfacer necesidades de los demás, el privado es para satisfacer necesidades propias”.

Según Manuel Gil, representante de uno de los sindicatos de este gremio, los puntos acordados hasta el momento serían, la Calle 170, el Portal de Suba, Techo y Usme a partir de las 5:00 de la mañana. Sin embargo fue enfático en señalar que mientras llega esa fecha, seguirán manifestándose en diferentes sectores de la capital y se harán algunas modificaciones.

Sin embargo se espera que este martes 31 de octubre tras una nueva reunión del sector, se puedan definir y establecer nuevas estrategias que les permitan entablar nuevos diálogos con el Gobierno, pues recordemos que una de las principales quejas de los taxistas ha sido el control y regulación de los servicios de transporte público informal que operan en la capital. Frente a este tema, el gremio ha venido asegurando que las autoridades de movilidad no han aplicado las normas de tránsito; y según ellos se han visto comprometidos con casos de abusos de autoridad y otro tipo de irregularidades.