Taxistas anuncian paro para este mes: fecha y razones por las que manifestarán

Hace pocas horas se conoció que el próximo 22 de noviembre se llevará a cabo otra jornada de paro de taxistas en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con este gremio, el Gobierno Nacional ha incumplido los acuerdos a los que se han llegado en reuniones anteriores.

El último paro de taxistas fue el pasado 25 de octubre, en medio de estas manifestaciones los conductores reclamaron al gobierno en cabeza de Gustavo Petro los altos precios de la gasolina y las pocas medidas de las autoridades para combatir la ilegalidad en el transporte.

En esta nueva jornada de paro de taxistas se realizará el 22 de noviembre en Bogotá a las 5:00 am. De acuerdo con los conductores, existen varias razones por las cuales han decidió alzar la voz.

Razones del paro de taxistas el 22 de noviembre

Por medio de volantes que están circulando en redes sociales, los taxistas afirman que están exigiendo a la policía de tránsito y los guardas de tránsito, combatir la ilegalidad en el transporte, imponiendo comparendos a los vehículos particulares inmovilizados.

“No soportamos más la negligencia y lentitud de la Secretaria de Movilidad, para adelantar las sanciones administrativas en contra del transporte ilegal, y la inacción de la aplicación de la reincidencia”, indican.

En este volante también señalan que no están de acuerdo con el aumento de la gasolina, "Este mes subió la gasolina, $ 600 pesos más por galón, y nosotros seguimos callados, el gobierno nacional ha incumplido con el auxilio".

Asimismo, afirman que rechazan las fotomultas impuestas por las autoridades, ya que, la Secretaria de Movilidad no respeta el debido proceso.

"Esta sanción la cogió la Secretaria de Movilidad como cajero Automático SSSSSS. No más comparendos por el SELLO Y FIRMA DEL TARJETON, sanción que no existe expresamente en la ley, las sanciones son creadas mediante ley en el Congreso de la República, el Ministerio de Transporte mediante decretos o concepto no puede crear multas (sic)”, manifiesta el gremio de taxistas.