Taxistas anuncian protestas el 22 de febrero si no logran acuerdos con Distrito y Gobierno

Este lunes 23 de enero se inician las mesas de diálogo entre el Ministerio de Transporte, el Distrito y los taxistas, luego que ese gremio anunciara que fue suspendido el paro que estaba previsto para hoy.

En diálogo con RCN Radio, el presidente del sindicato ‘Taxistas Bogotá’ Manuel Gil, aseguró que uno de los principales temas de las reunión son los presuntos abusos por parte de los nuevos agentes de tránsito en la capital colombiana.

“Vamos a expresar el inconformismo que tenemos con nuestros guardas de tránsito azules, los abusos que hay por parte de estos guardas azules contra este sector, especialmente en las últimas semanas”, destacó Gil.

En ese sentido, el vocero de los taxistas advirtió que si no hay resultados tras los encuentros con el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, ese gremio realizará una gran jornada de protesta el próximo 22 de febrero.

“No estamos proponiendo ninguna movilización hasta el día 22 de febrero, no va a haber 'primera línea', no va a haber vandalismo y no vamos a actuar en mala forma con nuestras autoridades. Vamos a mostrar nuestro inconformismo” informó.

El presidente del Sindicato ‘Taxistas Bogotá’, Manuel Gil, indicó que la jornada no se realizará solamente en Bogotá, sino que se extenderá a otras ciudades del país donde ese gremio también ha rechazado varias medidas en materia de movilidad.