Tenderos están obligados a prestar el baño, de no hacerlo pueden ser multados

No prestar el baño a niños, mujeres en embarazo y adultos mayores tiene multa a establecimientos de $121mil según el Código Nal de Seguridad y Convivencia.#PrestaElBaño. No lo hagas por la multa, si no por quien tiene la urgencia ¡Mañana puedes ser tú!

👉https://t.co/Fca8TSBM5U pic.twitter.com/2ANZh1HJwT