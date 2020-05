Tenemos listas 600 camas, pero hacen falta los ventiladores que ofreció el Gobierno: Claudia López

Durante su intervención en la Comisión Primera del Senado de la República la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que la ciudad tiene listas más de 600 Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

"Bogotá, cuando empezamos esta situación, tenía reportadas 967 UCI. Cuando fuimos a hacer la auditoría, realmente solo había 935. Al día de hoy tenemos 1.250; hemos crecido casi un 25% en UCI, reconvirtiendo salas de unidades intermedio en cuidado intensivo (...) Nosotros tenemos listas 600 camas ya para que sean UCI; hace falta que lleguen los ventiladores que ofreció el gobierno nacional".

Lea también: Echaron a nueve trabajadores de la salud en Bogotá por videos de Tik Tok

Sin embargo la alcaldesa destacó que esto no es culpa ni del ministro de Salud, Fernando Ruiz, ni del presidente Iván Duque.

"¿Por qué no han llegado? No por falta de diligencia ni de compromiso, sino porque ese es un mercado muy competido, muy difícil. El Ministerio de Salud, desde hace tres meses, puso una orden de compra por 2.700 ventiladores, de los cuales han llegado cero. Mientras no lleguen, no hay cómo instalar esas unidades de cuidado intensivo que están listas, pero faltan los ventiladores. ¿De quien es la responsabilidad? Del Gobierno Nacional", dijo López.

Ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dejó en claro que si la capital del país alcanza niveles de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) del 70%, se tendrán que adoptar medidas mucho más drásticas para evitar que colapsen los centros de atención por casos de coronavirus.

Lea también: Personal médico de Corferias hasta actuó escena de Titanic para Tik Tok

En diálogo con RCN Radio, el funcionario reportó que Bogotá tiene a sus disposición un total de 668 (UCI) y agregó que el Distrito ha duplicado la capacidad de las autoridades de salud en medio de la atención de la pandemia.

El secretario de Salud de Bogotá precisó que hay 280 UCI ocupadas, lo que representa casi un 42 % de la capacidad instalada en toda la ciudad.

Lea también: Distrito responde a polémica por médicos y enfermeras

"Por supuesto que tener más de la mitad de las Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) vacías esperando los pacientes nos da un margen de tranquilidad, pero no podemos estar con los brazos abajo, porque está creciendo el número de pacientes día a día de manera muy importante en una correlación directa con el número de personas que se están vinculado a las actividades productivas", dijo.