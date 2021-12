Tenga en cuenta cómo será el pico y placa en Bogotá esta semana de Navidad

Como ya lo había anunciado la Alcaldía de Bogotá hace semanas, el pico y placa en la ciudad seguirá operando en la programación y horario habitual, pese a que muchos esperaban que a medida se levantara con motivo de las festividades navideñas.

Por esta razón, desde la Secretaría de Movilidad se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que tengan presente cuáles serán los días en los que podrán transitar en sus automóviles de acuerdo a la programación del pico y placa en la semana del 20 al 26 de diciembre, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que se espera por estos días con motivo de los viajes que muchos tienen programados durante esta época.

Así es como funcionará la medida de acuerdo a los días pares e impares:

Martes 21 de diciembre: placas terminadas en 1,3,5,7,9

Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8

Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 1,3,5,7,9

Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8

Debe tener en cuenta que la medida funciona en la ciudad en el horario de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. y que durante los fines de semana y días festivos no aplica la restricción.

Para quienes son taxistas, así funcionará la medida durante esta semana:

Lunes 20 de diciembre: placas terminadas en 1 y 2.

Martes 21 de diciembre: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0.

Tampoco aplica el sábado 25 ni el domingo 26 de diciembre