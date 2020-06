Tenga en cuenta las condiciones para subir en bicicleta al alto de Patios en Bogotá

No obstante, para poder llevar a cabo el recorrido, se deberá tener en cuenta una serie de normas con el fin de cuidar la salud propia, como la de los demás. Así lo dio a conocer Blanca Durán, directora del IDRD en Centro Deportivo de Antena 2.

“En el caso particular de Patios, la subida está permitida pero se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, el uso obligatorio de tapabocas, bien puesto, que tape nariz y boca; segundo, las personas no podrán subir en equipo o en grupo, no pueden practicar el ciclismo de manera conjunta. Tercero, no conformar aglomeraciones en los puntos de parada, así sea para tomar algo. Y cuarto, solamente se puede llegar hasta el peaje, ya que la salida de la ciudad sigue sin estar autorizada”, dijo la funcionaria sobre las normas impuestas por el IDRD.

Le puede interesar: Michael Rangel tiene una nueva oferta internacional

Recordó, igualmente, que el ejercicio físico ya se puede realizar en Bogotá durante dos horas como máximo, incluyendo los recorridos desde y hacia la casa o apartamento. “El decreto nacional 847 del 14 de junio, permite el desarrollo de actividades físicas y ejercicio al aire libre de forma individual para las personas entre los 18 y 69 años por un máximo de dos horas diarias. Se retiró la restricción de hacer ejercicio a 1 km alrededor de la casa, razón por la cual las personas ahora se pueden distanciar más. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el tiempo máximo de práctica es de dos horas. Allí se deben incluir los desplazamientos desde y hacia la casa”, informó.