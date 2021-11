Tercer ataque con ácido en Bogotá: Víctima asegura que asaltantes son extranjeras transexuales

RCN Radio conoció la denuncia sobre un tercer ataque con ácido que se presentó el pasado 1 de noviembre en el centro de Bogotá, en donde una mujer transgénero habría sido agredida por otras integrantes de esa comunidad, quienes la golpearon y le lanzaron sustancias químicas en su rostro.

“Yo iba con mi pareja por la Avenida Caracas con 19 a las 3:00 a.m., en esa esquina salieron como seis chicas de la misma comunidad LGTBI, nos atacaron y a mi me lanzaron el químico en la cara. Perdí la visión y duré 20 minutos en el suelo, hasta que mi pareja quien corrió en el momento del ataque, retornó y me llevó a un hospital”, narró la víctima quien pidió que no se divulgara su identidad.

La denunciante señaló que estas mujeres serían las responsables de al menos otros dos atracos durante los últimos días en la ciudad, en donde las víctimas fueron agredidas de la misma forma.

El primer caso conocido recientemente fue el del taxista Yedson Rojas, quien fue asaltado en la avenida caracas con Calle 47 y fue atacado en su rostro con una sustancia química.

El segundo hecho se registró el pasado 29 de octubre a la altura de la calle 60 con carrera 13, en donde el afectado fue el empresario Luis Soler.

“Yo andaba antes con ellas, son como seis mujeres, todas de la comunidad LGTBI y extranjeras, pero como ellas robaban me alejé pues yo solo me prostituyo. Ellas compran gasolina, amoniaco y lo mezclan con agua para atacar a las víctimas”, explicó la víctima, quien se encuentra con gran afectación visual y recibe acompañamiento de las autoridades.

Finalmente, la mujer aseguró que ya adelanta los trámites judiciales para dar con el paradero de las agresoras.