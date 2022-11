Terrible denuncia: Menor de 13 años habría abusado de pequeña de cuatro en Bogotá

En la localidad de Ciudad Bolívar se conoció el caso de un presunto abuso sexual que fue cometido por un adolescente de 13 años en contra de una pequeña de 4.

Según dijo la Policía Metropolitana de Bogotá, el terrible hecho se presentó este jueves 17 de noviembre, al sur de la capital, en Ciudad Bolívar donde una persona con una prueba de video llegó al Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Arborizadora Alta que está ubicado en carrera 43A # 73 sur-8 para denunciar el acto.

Al recibir la información, las autoridades llegaron al inmueble donde ocurrió la violación y detuvieron al señalado. Por su parte, Paulo Cruz, coronel de la Policía Nacional indicó: “el caso es sensible, toda vez que están inmersos menores de edad. Es un caso que tiene que ver con un tema sexual. Tenemos todo el acompañamiento de nuestro grupo de Infancia y Adolescencia y obviamente de Bienestar Familiar”.

Luego de la detención, la víctima fue enviada a un centro médico para ser valorada, después el Instituto Colombiano de Bienestar Familia se hizo cargo de la situación de la afectada; mientras que la Policía de Infancia y adolescencia tiene en su poder al presunto violador.

La advertencia del coronel es que, “insisto que este es un tema de acompañamiento, atención de derechos y el llamado de atención a la comunidad y padres de familia para que no descuiden a nuestros niños y adolescentes, no dejarlos solos y, sobre todo, instruirlos y capacitarlos para que no se presenten este tipo de casos”.