Terror en Cedritos: hombre está apuñalando a las personas que caminan por la calle

Los ciudadanos de Bogotá saben que al salir a la calle, tomar el transporte público o solo salir de su casa en su propio barrio pueden ser víctimas de la inseguridad. Y es que en promedio, 400 personas son víctimas de hurto cada día en Bogotá, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá con corte a junio de este año.

Le puede interesar: Ladrón acabó con varios dedos amputados mientras intentaba robar una casa

El hurto a personas, que es otro de los flagelos que más azotados tiene a los residentes de la ciudad, aumentó en un 28,1%. El robo a residencias aumentó en un 31,7% y los homicidios en un 11,1%.

Recientemente, se presentó un caso que evidencia el temor que tienen muchas personas en las calles de la capital de la República, dado que en un reconocido barrio residencial de Bogotá un sujeto está apuñalando personas sin motivo alguno.

De acuerdo con varias denunciar recogidas en un medio nacional, esta persona ha herido a varios conductores y reciente agredió de gravedad a un joven que estaba trotando.

Los hechos se están registrando en el barrio Cedritos, donde Juan Sebastián Angulo dijo que cuando hacía ejercicio se cruzo de frente con esta persona que lo agredió con arma blanca sin mediar palabra.

"Salgo de mi casa a las 5:30 a.m. y una cuadra antes de llegar a la carrera novena me encuentro con este tipo, yo lo veo y se me hace común y corriente. Yo sigo mi camino y justo cuando nos encontramos los dos el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar a ver si el tipo sigue corriendo o qué hace, pero él sigue caminando normal", dijo el joven agredido al noticiero.

Por cuenta de esta agresión, a este joven le tomaron 28 puntos de sutura y recibió ocho días de incapacidad. En ese sentido, indicó que ya interpuso la denuncia para que las autoridades capturen al que él ha calificado como "el salvaje de Cedritos".

Le puede interesar: Es para indignarse: padre es baleado frente a su hijita en medio de un atraco

"En videos se puede ver que no solo fue a mí, también a alguien en un carro, en una moto y a otra persona por la espalda. Eso le puede pasar a cualquiera", concluyó con su denuncia.