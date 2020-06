Una persona herida y otra capturada deja tiroteo en Teusaquillo

Un delincuente herido y otro capturado dejó un tiroteo en la Avenida Caracas con calle 34, tras un asalto a una ferretería que derivó en un enfrentamiento entre los asaltantes y la Policía. Después del hurto los empleados del local comercial emprendieron por su cuenta la persecución de los delincuentes.

El robo como tal se produjo en un local ubicado en la calle 34 con carrera 21, en el sector de Teusaquillo, y muy cerca a un CAI de la Policía de esta localidad, posteriormente inició la persecución y los delincuentes cruzaron la Avenida Caracas en donde interceptaron al conductor de un vehículo al que obligaron a transportarlos rumbo al norte.

Posteriormente los ladrones fueron interceptados por la Policía y se inició el intercambio de disparos en el cual uno de los asaltantes resultó herido, mientras que el otro fue atrapado.

Según versiones entregadas por testigos, los delincuentes inicialmente huyeron en un taxi; frente a esta información la Policía detalló que este vehículo fue chocado contra otro en medio del intento desesperado de los asaltantes por huir de la escena del delito.

Igualmente las autoridades señalaron que adelantan operativos para dar con el paradero del conductor de este vehículo. Las dos personas que resultaron lesionadas en este intento de hurto fueron trasladadas a centros asistenciales del sector.

El coronel Wilson Quiñones, comandante operativo de seguridad ciudadana del norte de la ciudad, dijo: "Gracias a la oportuna información de los propietarios de la Ferretería y de la colaboración ciudadana, se logró reducir a estos delincuentes, uno se encuentra en centro de salud y el otro será presentado próximamente ante un juez de garantías".

El coronel Quiñones dijo que se sigue con el operativo y el seguimiento contra un tercer cómplice del hurto el cual habría transportado en principio a los dos sujetos y quien posteriormente huyó luego de chocar el taxi contra otro vehículo.

Finalmente, el uniformado señaló: "Estas personas venían en fuga, intentaron asaltar un vehículo particular que les ayudara a huir, pero en ese momento la Policía aparece y se presenta un enfrentamiento con los delincuentes, se encuentra un arma ilegal y una arma traumática; se espera la presencia del CTI para el levantamiento de pruebas y estas personas no han podido ser identificadas por que no portaban documentos de identidad".