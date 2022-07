Todavía no hay trasmisión doméstica de la viruela del mono en Bogotá: Distrito 

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la vacuna contra viruela del mono se demora varias semanas en desarrollar anticuerpos frente al virus.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, indicó que las personas que nacieron antes de 1980 tienen la vacuna contra la viruela humana y que el mayor riesgo se presenta para los menores de 40 años.

"Tenemos muy pocos casos todavía, lo que sí es un hecho es que las personas que fuimos vacunadas contra la viruela tenemos defensas contra esta enfermedad, no las defensas ideales pero si tenemos defensas (...)", dijo.

Concluyó que todavía no se ha establecido si se requiere una vacunación masiva y que, "no tenemos las existencias para hacerla. Hasta ahora las autoridades sanitarias no hemos considerado necesario el proceso de vacunación, pero por supuesto puede ser una medida que se revise a futuro".