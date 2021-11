Toma fuerza moción de censura contra secretario de Gobierno de Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá, este martes un grupo de cabildantes han planteado la necesidad de promover una moción de censura contra el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

De acuerdo a los concejales, es necesario poner en marcha este debate luego de la polémica por presunto ofrecimiento de cargos a cambio de votar a favor del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y por las inviables relaciones políticas del funcionario con dicha corporación.

"No tiene presentación el actuar del Secretario de Gobierno porque él es quien está deteniendo este POT y las relaciones políticas del Concejo de Bogotá con el secretario hoy son inviables y por eso propongo que hagamos una moción de censura. Vamos a tramitarla porque esto no tiene presentación, no se han tenido garantías democráticas. Una alcaldía que ataca las bancadas y estigmatiza la oposición y crea fachadas como el petrismo para encubrir su propia incompetencia", dijo la concejal Susana Muhamad, una de las promotoras.

Entre los concejales promotores de la moción de censura están: