Tome nota a los cambios en rutas alimentadoras de Suba

La Alcaldía de Bogotá, a través de la unidad de Tránsito, informó que a partir del próximo sábado 23 de abril dos rutas de buses alimentadores del sistema de transporte masivo Transmilenio tendrán una serie de cambios en los sectores de La Gaitana y Lisboa, barrios que se encuentran ubicados en la localidad de Suba.

La ruta alimentadora 11-8 La Gaitana, ampliará su horario de operación de la siguiente manera: de lunes a sábado, de 4:30 am a 12:30 am , y los domingos y festivos, de 4:30 am a 11:30 am. Así mismo, tendrá modificaciones en su recorrido en la Calle 139, llegando hasta la Carrera 140, por donde se desplazará hasta la Calle 132, y finalmente retomará su recorrido habitual.

Lea también: Bogotá tendrá un puente vehicular con 19.000 metros cuadrados de zonas verdes

En este cambio tendrá dos nuevas paradas que se encuentran en la IED (Institución Educativa Distrital) Tibabuyes Universal (Calle 139 con Carrera 129B) y en el barrio Berlín (Transversal 138 con Calle 137).

Por otro lado, la ruta alimentadora 11-9 Lisboa, cambia su horario de operación. Funcionará de lunes a sábado, desde las 4:30 am a 12:30 am, y los domingos y festivos, de 4:30 am hasta las 11:30 pm.

Su nuevo recorrido incluirá la Calle 143, Calle 129A, Calle 139, Calle 138, Carrera 156A, Carrera 131, Calle 128 y Calle 143, en donde retomará su recorrido habitual hasta el Portal Suba.

El Distrito le recuerda a los usuarios del sistema, planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde la aplicación TranMiApp, y en la página web www.transmilenio.gov.co.

Le puede interesar: Menor víctima de bullying en Bogotá, lleva dos semanas en un hospital

Adicionalmente recordaron a los ciudadanos que pueden personalizar la tarjeta tu llave para recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.