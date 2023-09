Tome nota: hay nuevos cambios en una de las rutas del SITP más usadas, ¿de cuál se trata?

A partir del 4 de septiembre, los usuarios del sistema de transporte público en Bogotá deberán estar atentos a una modificación importante en la ruta zonal D205 Bachué - L205 Bosque San Carlos.

Le puede interesar: Eventos musicales y culturales gratis para disfrutar en Bogotá

Esta ruta, que es esencial para muchos habitantes de la ciudad, experimentará cambios significativos en su operación, incluido un cambio de nombre a partir de esa fecha, cuando pasará a llamarse D205 Bachué - L205 Lomas.

Una de las modificaciones más notables en la operación de esta ruta se refiere a su recorrido en el sector de San Fernando, 7 de Agosto y Florencia. A partir de la carrera 24, la ruta no seguirá tomando la avenida 68 como solía hacerlo. En lugar de eso, los pasajeros deben tener en cuenta que la nueva ruta los llevará por la calle 72 hasta llegar a la carrera 90 en el sector de Quirigua. A partir de ese punto, la ruta continuará su trayecto por la carrera 94 hasta llegar a la calle 83.

Es importante destacar que esta modificación en la ruta no afectará su horario de funcionamiento regular. Los usuarios podrán utilizarla de lunes a sábado desde las 3:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., así como los domingos y festivos desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Lea también: Bogotá: Jazz al Parque 2023, todo listo para disfrutar de lo mejor

Para mantenerse informados sobre esta y otras rutas del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, se recomienda a los usuarios utilizar la aplicación oficial del Sistema: TransMiApp. Allí encontrarán información actualizada sobre rutas, horarios y cualquier otra novedad que pueda afectar sus desplazamientos por la ciudad.