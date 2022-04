Los ciudadanos que no viajarán en Semana Santa podrán disfrutar de varios lugares que tiene Bogotá para estar en familia y amigos. Un buen plan es ir a visitar el Jardín Botánico, ya que tendrá sus puertas abiertas para el público durante toda la Semana Santa.

¿Cuál será el horario?

El horario que manejará el Jardín Botánico para que las personas visiten el lugar será de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los fines de semana y festivos será de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

¿Cuánto vale la entrada?

La entrada al público en general es de $5.000 y para los extranjeros es de $10.000. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 62 años no pagan.

¿Cuáles serán las actividades durante la Semana Santa?

Las personas que visiten el Jardín Botánico podrán disfrutar de una serie de actividades, las cuales son:

- Martes 12 de abril: 3:00 p.m.

Actividad: Dejemos correr el Agua: despertando la memoria original con el Agua y los Cristales.

- Miércoles 13 de abril: 2:00 p.m.

Actividad: Experiencia Ambiental: Tesoros invaluables de Colombia.

- Jueves Santo 14 de abril: 4:00 p.m.

Actividad: Colección Etnobiológica: reencuentro con el tejido ancestral.

- Viernes Santo 15 de abril: 6:00 a.m.

Actividad: Aves: What if.

- Sábado Santo 16 de abril

6:00 a.m: Actividad: Aves: What if.

9:00 a.m: Principios de bocetaje en campo

10:00 a.m: Recorrido con enfoque intercultural: ¿Qué es la naturaleza?

- Domingo 17 de abril

5:00 p.m: Tejiendo la palabra: Un encuentro con las aves y la conexión con la tierra.

10:00 a.m: Jornada de agradecimiento a la naturaleza.