Top 10 de las estaciones más peligrosas de Transmilenio

La sensación de inseguridad en Bogotá sigue en aumento tras el caso de Osvaldo Muñoz Palacios, un hombre asesinado recientemente en un articulado de Transmilenio en medio de un atraco.

Y es que durante 2020 se han registrado más de 11.000 hurtos en las estaciones y buses del sistema masivo de transporte de la capital.

Al respecto, el ‘cosquilleo’ es la modalidad de robo más utilizada, seguida del atraco y el ‘raponazo’.

Por otro lado, se conoció que al día se registran 40 víctimas de robo y cada 30 minutos se produce un hecho de inseguridad.

Sobre el tema de la inseguridad, Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, dijo que hoy en día se tiene un apoyo de la Policía de cerca de 900 personas, que están constantemente ayudando a controlar la seguridad del sistema.

“Usamos el sistema con mucho temor porque uno siente mucho miedo de la persona que está al lado, uno no sabe quién es, se suben pero no se sabe dónde vienen. Me parece que deberían mejorar la seguridad en las estaciones”, dijo un usuario a La FM.

“Ya casi no hay policías. Antes uno los veía y ahora no. Me parece que tienen que crear más seguridad y tiene que haber más policía en la calle”, aseguró una usuaria del sistema Transmilenio, horas después del homicidio de Muñoz en la estación de calle 85.

Por eso, muchos hoy se preguntan cuáles son las estaciones más inseguras del sistema.

Top 10 de estaciones con más denuncias en Bogotá son las siguientes: