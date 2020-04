Diez mujeres trabajadoras del sector del aseo y la limpieza aseguraron que fueron despedidas sin justa causa en días pasados por parte de la empresa en la que trabajaban que, entre otros, prestaba sus servicios a la ETB, en Bogotá.

Según una de las mujeres, quien pidió que se reservara su identidad, el pasado 18 de abril fueron despedidas de forma injustificada en medio de la pandemia de la COVID-19 y su impacto social y económico.

Lea también: ¿Por qué Claudia López y Angélica Lozano estaban juntas en supermercado durante cuarentena?

"El día 18 de abril uno de los supervisores nos envía por medio de WhatsApp la terminación del contrato, siendo que el contrato se terminó el 16 de abril, pero lo renovaron el 17 del mismo mes", relató.

"Mis otras compañeras siguieron y nos terminaron el contrato a diez personas (...) sin ninguna justificación, ni ningún llamado de atención. Nosotros somos personas que trabajamos con buen proceder en nuestras labores, antes tenemos correos de felicitaciones", agregó la mujer.

"No sabemos por qué nos terminó el contrato la empresa Centro Aseo, no sabemos. Vamos allá, pedimos la fotocopia del contrato, nos es negada (...) me tocó esperar casi media hora para que me recibieran un derecho de petición en el que le pedía la fotocopia del contrato", aseguró.

Asimismo, la mujer detalló que la respuesta que le dieron es que hasta el próximo 11 de mayo le darán ese documento y destacó que se arriesgó a trabajar en medio de la pandemia por lo que considera injusto su despido.

Lea acá: Personería pide al Distrito implementar pico y cédula en Transmilenio

"Trabajamos un mes, junto con mis compañeras. Arriesgué mi integridad física, la salud de mis hijos, la salud de mi mamá de tercera edad y es por eso que hago la denuncia", aseguró la mujer quien tomó la vocería de sus compañeras.

RCN Radio pidió a la empresa mencionada por esa trabajadora una respuesta ante la versión de la misma, con el fin de conocer qué ocurrió, pero hasta ahora no ha sido emitida información alguna por parte de esta.