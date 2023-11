Trabajadores fueron capturados al intentar robar salsamentaria en la que trabajaban

La delincuencia no da tregua y no cesan los hechos de inseguridad en la capital de la República, en las últimas horas se conoció de un particular caso en el que varios trabajadores decidieron robar la empresa en la que trabajaban.

El hecho se presentó a altas horas de la noche del pasado domingo 19 de noviembre en el barrio La Calleja, exactamente en la calle 123 con Autopista Norte.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, seis hombres que estaban robando una salsamentaria fueron capturados en flagrancia gracias al llamado de la comunidad.

Los delincuentes habían parqueado dos camiones a las afueras del establecimiento comercial y empezaron a subir todo lo que encontraron a su paso, entre los que se encontraba dinero en efectivo, mercancía y hasta las máquinas para el procesamiento de carnes.

Por su parte, las autoridades quedaron totalmente sorprendidas al darse cuenta de la identidad de los delincuentes, luego de conocer que se trataba de varios trabajadores del mismo establecimiento.

Los seis hombres capturados fueron llevados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respetiva judicialización.