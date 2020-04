Trabajadores sexuales de Bogotá protestan por mejores condiciones en medio de cuarentena

Los vendedores informales de zonas de tolerancia se unieron a la protesta argumentando que tampoco tienen trabajo y su situación es similar a la de quienes prestar servicios sexuales en la capital de la República, pidiendo ayudas del Distrito.

“Los vendedores no estamos inscritos en nada, no nos han dado tampoco nada y estamos aguantando hambre. Estamos cumpliendo con la cuarentena pero hasta hoy, porque el estómago ya no nos aguanta más”, relató uno de los vendedores.

Desde allí afirmaron que buscan reunirse con voceros de la Alcaldía para contar su situación y buscar acelerar la entrega de subsidios y ayudas a poblaciones vulnerables de la ciudad, como esos dos gremios.

Piden a la alcaldesa Claudia López toda la gestión con las trabajadoras y los trabajadores para lograr canalizar las ayudas y evitar que se den expulsiones de los llamados ‘pagadiario’, en donde viven muchos de estos.