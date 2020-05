Tradicional pastelería La Florida, a punto de desaparecer por la crisis de la pandemia

La propietaria de esa tradicional pastelería aseguró que en un fin de semana normal se recibían aproximadamente 1.500 clientes, aunque declaró que a raíz de la peatonalización de la carrera Séptima, los compradores se redujeron.

"Veníamos mal por esa situación de inseguridad que teníamos en la Séptima y el abandono de las autoridades distritales y ahora el coronavirus fue el puntillazo final, lo que hace que nos haya cogido tan mal", dijo la mujer en entrevista con RCN Radio.

"A mí me tocó suspender todos los contratos, están los contratos suspendidos. Tengo personas que llevan 35 años trabajando en la pastelería La Florida, trabajaron con mi padre toda una vida", detalló.

La dueña de la pastelería señaló que "estamos pagando seguridad social. En este momento tengo diez personas trabajando en los domicilios. Estoy utilizando a mis meseros para esto, tratando de mantenerle a la gente unos ingresos, pero a los pocos que puedo vincular", sentenció.

Martínez hizo un pedido a distintos sectores ante esa crisis económica, para que se lleven peticiones al Gobierno Nacional en materia de que se garanticen las rentas de locales comerciales de ese tipo, para evitar una situación más grave.

"He hecho un clamor, un pedido al Gobierno, pero más que al Gobierno es a los gremios, a las centrales obreras porque se necesita armar un frente para hacerle entender al Estadoque más que auxilios puntuales y mínimos, tiene que garantizar una renta básica", expuso.

Puntualizó que "la crisis va a ser muy profunda si el Gobierno no cambia su mirada frente a la magnitud del problema que tenemos las empresas. No es que no queramos pagar. Para mí no es fácil ver cómo se deshace el trabajo de mi familia durante 84 años".

Finalmente, Martínez aseguró que ha apelado a la terminación de los contratos que están por vencerse y a la suspensión de otros, afirmando que no necesitará la misma cantidad de trabajadores si el negocio sigue cerrado y con ventas solo a domicilio.