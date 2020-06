La Secretaría de Salud confirmó que tres personas contagiadas con coroanvirus en Corabastos fallecieron y la cifra de personas con esa enfermedad asciende a 74, tras revelarse nuevas pruebas hechas a personas relacionadas con esa central mayorista.

El anuncio se da en medio de las nuevas medidas restrictivas en la localidad de Kennedy, sector donde está ubicado Corabastos. Y es que este martes -tras dos días de las medidas restrictivas- se dan presentado largas filas de compradores de alimentos y congestión vial en sus alrededores.

Ciudadanos que se abastecen y que viven del día a día vendiendo algunos productos en las afueras de la central mayorista afirmaron que a pesar de las medidas deben salir a trabajar y a comprar alimentos, mientras que otros criticaron las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá.

“Las medidas me parece que no son las correctas porque nosotros tenemos que salir a trabajar. Las medidas las tuvieron que haber tomado desde hace mucho tiempo, no darles permisos a unos y ahora quitárselos a otros porque todos hacemos parte de Colombia y necesitamos”, dijo una mujer.

“Necesitamos que se implementen más las medidas de seguridad porque todavía hay mucha gente que sale a la calle sin permiso, sin seguir las restricciones y sin cuidarse”, agregó otra comerciante de la zona.