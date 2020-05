En la tarde de este miércoles se registraron bloqueos y protestas en el sur de Bogotá, por parte de personas que reclaman a la Alcaldía de Bogotá ayudas para afrontar la cuarentena por cuenta de la COVID-19.

Por manifestaciones a la altura de estación Quiroga, se están dejando de operar en los portales Usme y Tunal. Adicionalmente se vieron afectadas las estaciones Olaya, Quiroga, Calle 40 Sur, Santa Lucia, Socorro, Consuelo, Molinos, Biblioteca y Parque.

“Estamos pidiendo pacíficamente ayudas por parte de la Alcaldía de Bogotá, no tenemos cómo afrontar una cuarentena, no tenemos trabajo, no tenemos comida, por eso pedimos la presencia de alguien que nos ayude”, dijo uno de los manifestantes.

En esta zona del barrio Quiroga, ya se han registrado varias protestas a lo largo de la semana por parte de ciudadanos que dicen estar desesperados por la situación. “Queremos una solución, no queremos violencia sino que atiendan nuestras solicitudes, es todo (...) que haga presencia la alcaldía”, indican los manifestantes.

Familias en pobreza extrema de Bogotá recibieron ayudas

Mercados y ayudas entregadas por el Ejército Nacional llegaron a la zona de Mochuelo Alto y otros sectores en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá.

Gracias a la unión de esfuerzos entre la Organización Suma, el Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana, el Ejército Nacional, la alcaldía local y la Defensa Civil, 3700 familias de los barrios Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Barranquitos, Esmeralda, Lagunitas, Paticos y La Vereda, se beneficiaron con la entrega de mercados.