¿Transmilenio es gratis?: Indignante video en el que absolutamente todo el mundo se cola

Algunos serpentean entre automóviles y buses articulados para colarse en las estaciones. Otros se arrastran por debajo de las registradoras y otros más las saltan, todo con tal de ahorrarse los $2.650 pesos que cuesta un pasaje en Transmilenio. Para cualquier ciudadano de Bogotá que use Transmilenio es usual ver en cualquier portal o estación a usuarios colándose en el sistema masivo de transporte.

Cifras del Concejo de Bogotá indican que semanalmente se están perdiendo cerca de $11 mil millones, por cuenta de los colados esto contando solo el servicio troncal, la cifra puede aumentar si se tiene en cuenta el servicio zona.

Los colados ponen diferentes excusas para hacerlo: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. No obstante, esta semana se viralizó el caso de un ciudadano cuya excusa ha sido calificada como bastante descarada.

Sin embargo, durante el fin de semana se viralizó un video en el que es evidente que todas las personas que se están colando no tienen una excusa, pues por más de minuto y medio que dura una grabación, absolutamente todo el mundo se cola.

Mujeres, hombre, estudiantes, trabajadores, sin importar su edad se colan en el portal 20 de julio. Muchos se llegaron a preguntar si es que ahora el Transmilenio es gratis.

A continuación el video que ha generado todo tipo de reacciones: