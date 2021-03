Tras actos vandálicos se adelanta limpieza de fachadas en el centro de Bogotá

El lunes, el centro de Bogotá fue episodio de protestas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que dejó vidrios rotos, puertas vandalizadas, locales destruidos y varios articulados de Transmilenio afectados.

Un grupo reducido de manifestantes llenaron las paredes de las edificaciones de grafitis y pinturas. Ante estos daños, mujeres de servicios generales de diferentes entidades adelantan la limpieza de las fachadas.

Lea además: [Video] Enfrentamientos durante la movilización de mujeres en Bogotá

“No es justo llevamos desde las cinco de la mañana sacando esos grafitis que es muy difícil, ya me duelen las manos, pero toca quitarlo, yo debería estar organizando las oficinas pero vea, ahora me toca en la calle y hasta que eso quite, yo no digo que no protesten pero no así, nos perjudican a nosotras”, relató Carmen Sanabria, una de las tres empleadas que limpian el edificio del Ministerio de las TIC.

Por su parte, los comerciantes adelantan una revisión de los daños a sus negocios, debido a que los manifestantes, con palos y piedras, rompieron los vidrios de las fachadas de los locales.

“Estamos esperando a que abran el supermercado para comprar escobas, clorox, jabón y cepillos de lavar la ropa y esponjas pa’ponernos a refregar y limpiar el negocito, hoy no podemos trabajar porque toca limpiar, nadie va entrar así con todo esto dañado, no tenemos dónde meter las empanadas y toca comprar vitrinas”, aseguró Don Sixto, uno de los comerciantes de la carrera Séptima afectado por el vandalismo de algunas manifestantes.

Lea también: Cae desde piso 18 un niño de 12 años: menor murió en el lugar

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció a través de su Twitter sobre estos actos de vandalismo. “Esta es la era del cuidado y por ende la de las mujeres. Que el vandalismo de unas pocas ayer, inducido por extremos políticos destructivos, no opaque las mayorías de mujeres que ayer y siempre defienden la vida, el cuidado, la empatía/solidaridad y la construcción de paz", sostuvo la mandataria.

Durante la jornada del lunes, varios hombres también fueron agredidos, entre ellos periodistas, zapateros, comerciantes y camarógrafos.