Tras una semana de cierre, representantes de la ESAP presentaron sus denuncias

Desde el 18 de septiembre los estudiantes, docentes y sindicatos de la Escuela Superior de Administración Pública, se encuentran en Asamblea permanente y en su legítimo uso a las vías de hecho, instaurando un campamento estudiantil que trabaja por la necesidad de respuestas por parte de las directivas de la Institución a sus demandas y preocupaciones.

Shirly Hernández, representante del sindicato, se pronunció al respecto señalando que una de las primeras denuncias, es la de presuntos actos de corrupción en procesos de contratación.

La segunda, la nómina paralela de contratistas, pues la universidad hizo una reestructuración en 2022 y según ella, "en la administración del director Jorge Iván Bula se nombraron 1.200 contratistas sin ninguna necesidad".

A estas denuncias de las supuestas irregularidades en contratación, se sumaron las organizaciones sindicales Sintrapública, Unesap, Titanesap y Sindesap, que se solidarizaron con el Movimiento Estudiantil y rechazaron estos actos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos de esta administración.

Sin embargo, la Institución señaló que esta es una administración que busca convertir a la Escuela en lo que siempre ha debido ser, "un centro de pensamiento, formación y extensión del más alto nivel en Administración Pública".

Añadieron que lamentan que "algunos estudiantes y funcionarios se resistan a los cambios que de manera académica y respetuosa de la ley se han introducido en este año de gestión".

El compromiso, dicen, seguirá siendo la erradicación de toda forma de politiquería, clientelismo, corrupción y coerción.

Esto es, en contra de todo aquello que no sea académico y no sea gestionado por las vías institucionales. Más allá de las naturales diferencias que existen en instituciones diversas, no cederán ante las amenazas y los rumores que defienden desconocidos intereses particulares.