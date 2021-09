Tribunal de Bogotá cuestionó críticas de la alcaldesa Claudia López

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, magistrado Juan Carlos Arias, rechazó las afirmaciones de la alcaldesa Claudia López, en las que responsabilizó a los jueces de dejar en libertad a los delincuentes involucrados en los hechos de inseguridad en Bogotá.

Las controversiales declaraciones han generado malestar también entre los jueces integrantes del Comité del Sistema Penal Acusatorio, puesto que consideraron que se les quiere culpar, en parte, por la grave situación.

“Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación”, dijo la Alcaldesa en su momento, añadió “si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad” además, manifestó que “la Policía arriesga su vida, este año han asesinado a tres policías en Bogotá cumpliendo su labor, capturando a los criminales, y los jueces dejan libres a 8 de cada 10 criminales que capturan”.

A través de un video el presidente de la Sala Penal del alto tribunal defendió la labor de los jueces, asegurando que "son fieles a los principios y mandatos constitucionales".

El magistrado López aseguró también que, "las afirmaciones de la Alcaldesa desconocen las bases constitucionales que exigen al Juez garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos de tal forma que, si el funcionario judicial reconoce y exige el respeto de los derechos fundamentales, de ninguna manera, puede tildársele de estar de parte de la impunidad y mucho menos de la Policía o la institucionalidad", afirmó.

Además señaló que los jueces penales buscan garantizar el derecho al debido proceso, consagrado en la Constitución Política de Colombia al igual que, los derechos de quienes también intervienen dentro de los casos como víctimas.

"La independencia y autonomía judicial no puede desconocerse con afirmaciones como las señaladas en la que, además, se invita a los jueces a apartarse de la ley y se les expone ante la opinión pública como factores que generan la inseguridad ciudadana", afirmó.

También le pidieron a la Alcaldesa que analice claramente la situación "la colaboración armónica entre los poderes públicos que establece el art. 113 Constitucional exige que la señora Alcaldesa, públicamente, precise su posición y reivindique la función judicial que, denodadamente, cumple la judicatura en nuestra ciudad".