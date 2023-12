TuLlave: así puede transferir saldo de una tarjeta a otra

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y tranquilidad de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá, el consorcio encargado del sistema de recaudo ha establecido un protocolo efectivo para evitar la pérdida de saldo en las tarjetas TuLlave personalizadas en casos de pérdida o hurto.

La Tarjeta TuLlave, que se ha convertido en el principal medio de pago en el SITP de Bogotá, ahora cuenta con un procedimiento específico para proteger el saldo en situaciones de pérdida o hurto de la tarjeta personalizada.

En caso de extravío, los usuarios deben comunicarse de inmediato a la línea de atención al cliente (601) 4824304 para reportar la pérdida o hurto de su tarjeta TuLlave. Tras recibir el reporte, Recaudo Bogotá S.A.S., la entidad a cargo del recaudo, procederá a bloquear la tarjeta al finalizar la jornada hábil del SITP.

¿Cómo pasar saldo de una tarjeta TuLlave a otra?

Para recuperar el saldo existente en la tarjeta bloqueada, los usuarios deben dirigirse a los puntos de Atención al Usuario y Personalización. La ubicación de estos puntos está disponible en el enlace proporcionado por la entidad. En estos puntos, los usuarios pueden adquirir una nueva tarjeta y transferir el saldo de la tarjeta bloqueada a la nueva.

Es importante destacar que este proceso de protección del saldo se aplica exclusivamente a las tarjetas TuLlave personalizadas, ofreciendo una solución específica para los usuarios que optan por este tipo de tarjeta.

Beneficios de la tarjeta TuLlave

1. Subsidio de Transporte para Personas Activas en el Sisbén: Los usuarios actualmente registrados en el Sistema de Identificación de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) tienen la oportunidad de acceder a tarifas especiales a través de la tarjeta TuLlave. Este subsidio se concede de acuerdo con ciertos criterios y requisitos establecidos por el Distrito, buscando proporcionar beneficios específicos a quienes se encuentran activos en el sistema Sisbén.

2. Tarifas Preferenciales para Adultos Mayores: Personas mayores de 62 años pueden aprovechar tarifas preferenciales en servicios como Transmilenio, TransMiCable y SITP.

3. TuLlave Plus Especial para Personas con Discapacidad Permanente: Ciudadanos con discapacidad permanente tienen la posibilidad de acceder a un subsidio mensual de $29,500 mediante la tarjeta TuLlave Plus Especial. Lo destacado de este incentivo es que no implica descuentos en las tarifas, brindando un respaldo financiero directo a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, es fundamental señalar que este subsidio tiene una asignación hasta el trigésimo viaje del mes; a partir de ese punto, el usuario asumirá el costo total.