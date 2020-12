Últimas cuotas de algunos impuestos en Bogotá: así puede pagar

Desde la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá están recordado a los ciudadanos que hoy vence el último plazo de pago por cuotas de algunos impuestos que se pueden cancelar bajo esa modalidad, por lo que han hecho un llamado a los ciudadanos a realizar el proceso.

Los plazos que se vencen son la cuarta cuota del impuesto predial residencial, la tercera del predial no residencial, la cuarta del impuesto de vehículos y el quinto bimestre de impuesto de Industria y Comercio (ICA).

César Figueroa, director (e) de impuestos de Bogotá, dijo que "para atender inquietudes y brindar soporte, la Secretaría Distrital de Hacienda tiene habilitados varios canales de atención como correos electrónicos, líneas publicadas en la página web de la entidad".

El funcionario señaló que "invitamos a quienes aún no han cumplido con su obligación de declarar y pagar para que lo hagan a más tardar hoy 18 de diciembre, con el fin de evitar incurrir en sanciones o intereses moratorios por extemporaneidad en la presentación de esas obligaciones tributarias".

Quienes no han hecho aún sus pagos, pueden hacerlo a través de la página web www.shd.gov.co, en donde podrán acceder a la oficina virtual para hacer la transacción o para descargar el desprendible y pagar en corresponsales bancarias autorizadas.

Se espera que se recauden más de 4.200 millones de pesos de quienes no han pagado el predial residencial y unos 5.400 millones de pesos con lo que no ha sido cancelado del predial no residencial hasta el momento.

Aún no se ha registrado el pago del impuesto de alrededor 13 mil vehículos de más de 37 mil que estaban realizando el proceso por cuotas. En cuanto al ICA, se espera lograr un recaudo de al menos 17 mil millones de pesos.