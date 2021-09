Un árbol cayó sobre varios carros que transitaban en el sector de Pablo VI

Sobre las 2:30 de la tarde, en el sector de la Carrera 50 con calle 57, sentido norte sur, cayó un árbol de más de diez metros alto sobre los ocupantes de cuatro vehículos particulares.

Este accidente dejó un vehículo con pérdida total. Precisamente, los dos ocupantes de este vehículo resultaron heridos por el fuerte golpe.

Los otros vehículos sufrieron daños en su partes delanteras y traseras, por lo que tuvieron que esperar que autoridades de atención de emergencias y riesgo se hicieran presentes.

El carril de la carrera 50 hacia el sur desde la calle 63 hasta la calle 53 fue suspendido durante toda la tarde, mientras el cuerpo de bomberos de la localidad de Chapinero, trozaba las fuertes troncos que quedaron sobre dos vehículos.

Este accidente también afectó la movilidad hacia el norte, por la curiosidad de los conductores que pasaban sobre el sector para mirar, tomar fotos y hacer videos.

Algunos aseguraron que esto se debía a la falta de mantenimiento del Jardín Botánico, pero serán las autoridades las UE determinen responsabilidades sobre está caída de este árbol.

También dijo, que no había justificación para que pasara estás cosas, en un corredor vial como este de la carrera 50.Una de las personas afectadas por el accidente dijo; "estos árboles deben ser vigilados y mantenidos por las autoridades del distrito, y esto es lo que no se hace. Los afectados somos varios , y pareciera que la vida de los seres humanos no tiene ningún valor para que pasen estás cosas".