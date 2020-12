Un joven de 14 años, el primer lesionado por pólvora en Bogotá

Un joven de 14 años de edad resultó lesionado en una de sus piernas con la astilla de un volador de pólvora en Bogotá, aunque la Secretaría de Salud aseguró que no sufrió quemaduras o consecuencias graves por el hecho en el centro-oriente de la capital.

El secretario Alejandro Gómez afirmó que en los primeros días de diciembre la ciudad no ha registrado adultos o niños quemados con pólvora, a pesar del caso mencionado, por lo que se destaca la cifra en comparación con otras regiones.

"Al día de hoy la ciudad, por el sistema de vigilancia epidemiológica especial que empezó a funcionar el 1 de diciembre, lleva cero quemados por pólvora. Eso nos tiene contentos. Sin embargo, en el registro de lesionados por pólvora ya va a aparecer uno", dijo.

"Hubo un chico que ayer (jueves) se lesionó, no por quemadura, sino por un pedazo de lo que es el palo de un volador. Vuela hacia un lado, le hace una pequeña herida en el muslo y fue atendido, por fortuna sin ninguna consecuencia, en la red hospitalaria", añadió.

"Se trató de un chico de 14 años, que no se quemó pero desgraciadamente una astilla de ese palo que tenía un volador le dio una de las piernas levemente, fue atendido y dado de alta inmediatamente por la red hospitalaria de la ciudad", sentenció.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a evitar la manipulación de pólvora y dio recomendaciones para atender cualquier emergencia relacionada con quemaduras como aplicar agua al clima en la zona afectada, sin tocar la piel.

"Lo único que se tiene que hacer es lavar con agua común y corriente, no echar jabones, no echar cremas, no echar cremas dentales, no echar aceites. Hay que echar un poco de agua que permite lavar, bajar la temperatura e irnos inmediatamente a un centro asistencial", expuso.

Las autoridades de salud están en alerta ya que afirman que este fin de semana, que justo coincide con la fiesta de las velitas, es la primera prueba en materia de quemados y pólvora.